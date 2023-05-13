Рыбакина стартовала с победы на турнире в Риме

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, вышла в третий круг на турнире Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщают Vesti.kz.
Рыбакина обыграла итальянку Жасмин Паолини (№65) со счетом 7:6(7:4), 6:1. Встреча длилась 1 час и 35 минут. В ее ходе Елена шесть раз подала на вылет при трех двойных ошибках. Паолини отметилась лишь одной двойной ошибкой.
Ранее соперницы друг с другом не встречались.
В третьем круге, 14 мая, Рыбакина сыграет против россиянки Анны Калинской (№57).
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