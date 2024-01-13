Вторая ракетка мира сделала громкое заявление о Рыбакиной перед Australian Open

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Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко перед стартом на Australian Open сделала выводы о поражении от казахстанки Елены Рыбакиной в финале турнира в Брисбене, сообщает Vesti.kz.

- Очевидно, что в Брисбене финал прошел не так, как вы хотели. Но до этого момента казалось, что вы взяли с места в карьер. Вы довольны тем уровнем игры, который вам удалось показать в Брисбене?

- Да, в том матче, я имею в виду в финале, Елена показала просто невероятный теннис. Она просто устроила разнос. Я старалась сделать все возможное, и я просто благодарна за эти три матча, как я уже сказала. Думаю, до финала я играла в очень хороший теннис. На предсезонке все работало. В матчах также все получалось. Этим мы и довольны. Даже если финал и не удался, у нас была еще неделя, чтобы поработать над ошибками и подготовиться к Мельбурну как можно лучше. Теперь у нас осталась всего пара дней, - ответила Арина на пресс-конференции.

Сам Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне. Перед этим Рыбакина выиграла турнир в Брисбене, обыграв на нем Соболенко, но впоследствии в четвертьфинале следующего соревнования в Аделаиде уступила россиянке Екатерине Александровой.

Напомним, что в первом круге Australian Open-2024 Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой. Подробности - здесь.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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