Видеообзор победного матча Рыбакиной на "Мастерсе" в Риме

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 23:57
©puntodebreak.com

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбкина квалифицировалась в 1/4 финала на турнире Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче четвертого круга казахстанка сыграла с Маркетой Вондроушовой из Чехии. Рыбакина одолела соперницу по итогам двух сетов - 6:3, 6:3.

Матч продолжался один час и 12 минут.

Отметим, что Рыбакина должна подняться с шестого на пятое место в рейтинге WTA. Более того, первая ракетка Казахстана, занимающая рекордное для себя шестое место в мировом рейтинге, в случае победы в Риме поднимется на четвертую строчку.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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