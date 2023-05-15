Первая ракетка Казахстана Елена Рыбкина квалифицировалась в 1/4 финала на турнире Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче четвертого круга казахстанка сыграла с Маркетой Вондроушовой из Чехии. Рыбакина одолела соперницу по итогам двух сетов - 6:3, 6:3.

Матч продолжался один час и 12 минут.

Отметим, что Рыбакина должна подняться с шестого на пятое место в рейтинге WTA. Более того, первая ракетка Казахстана, занимающая рекордное для себя шестое место в мировом рейтинге, в случае победы в Риме поднимется на четвертую строчку.