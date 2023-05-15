Елена Рыбакина поднялась на рекордное место в мировом рейтинге

Стало известно место первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной в рейтинге WTA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации live-tennis.eu Рыбакина должна подняться с шестого на пятое место в женском одиночном разряде. Нынешнее положение в рейтинге WTA - лучшее в карьере Рыбакиной.

Отметим, что казахстанка пробилась в четвертьфинал турнира Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), обыграв Маркету Вондроушову из Чехии.

Отмечается, что первая ракетка Казахстана в случает победы в Риме поднимется на четвертую строчку.

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