У Рыбакиной появился тренер. Подробности

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Сегодня 18:57
©Qatar TotalEnergies Open

Фанатский Twitter-аккаунт казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной Sebastien G. опубликовал видео, на котором запечатлен ее возможный новый тренер, передает Vesti.kz.

"Несколько секунд видео тренировки Елены Рыбакиной сегодня на стадионе Артура Эша. Похоже, у нее уже новый тренер", - так подписали публикацию.

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Напомним, что Рыбакина рассталась со своим тренером Стефано Вуковым, с которым она работала с 2019 года.

Отметим, что теннисистка выиграла восемь титулов на соревнованиях под эгидой WTA. В 2022 году Рыбакина стала победительницей Уимблдона.

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Казахстан Рыбакина Елена WTA теннис

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