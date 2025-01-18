Триллером и разгромом за 27 минут обернулся матч Путинцевой на Australian Open

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№23) не смогла выйти в 1/8 финала Australian Open-2025, сообщают Vesti.kz.

В матче третьего круга она противостояла первой ракетке России Дарье Касаткиной (№10). Первый сет Путинцева начала резво, поведя в счете 3:0.

Впрочем, Касаткина сумела сравнять результат - 3:3. Казахстанка пыталась владеть инициативой, еще дважды выйдя вперед. Но сет, который игрался 52 минуты, остался за Касаткиной - 7:5.

Второй сет стал сокрушительным для казахстанки, которая разгромно отдала его - 1:6 за 27 минут. Всего, матч продолжался один час и 19 минут.

Следующей соперницей Касаткиной будет американка Эмма Наварро.

Напомним, Путинцева в первом круге соревнований обыграла представительницу Армении Элину Аванесян со счетом - 4:6, 7:5, 6:2. Во втором круге казахстанка победила китаянку Чжан Шуай - 6:2, 6:1.

Касаткина в первом круге одолела Викторию Томову из Болгарии - 6:1, 6:3. Во втором раунде россиянка оказалась сильнее китаянки Ван Яфань - 6:2, 6:0.

Australian Open - 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.