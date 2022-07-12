Тренер Рыбакиной поставил точку в вопросах о гражданстве

Тренер казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной Стефано Вуков призвал не спекулировать на теме гражданства его подопечной, выигравшей "Уимблдон". Его слова приводит Tennis Majors.

В 2018 году Рыбакина, уроженка Москвы, сменила российское гражданство на казахстанское. Победу теннисистки на "Уимблдоне" в России восприняли как успех своей спортсменки, посчитав, что Казахстан "перекупил" ее.

"В 2018 году были похожие вопросы, только с другой стороны. Она уже привыкла к этому. Мы привыкли к неоднозначным вопросам, но, по правде говоря, я не знаю, чего все добиваются. В конце концов они теннисисты, флаг не имеет значения, мы здесь, чтобы наслаждаться и смотреть отличный теннис. Она справилась с этим (вопросами о смене гражданства) хорошо, потому что ожидала их", - сказал Вуков.

Тренер Рыбакиной добавил, что особый вклад в успехи спортсменки внесли глава Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов и министр финансов Ерулан Жамаубаев. "Елена давно сотрудничает с Федерацией тенниса Казахстана, ее президент был на матче, чтобы поддержать ее, а еще был министр финансов. Они были добры к ней и очень помогли. Я уверен, что в данный момент она чувствует себя настоящей казахстанкой", - заключил болгарский специалист.

Поставлена точка в споре между Россией и Казахстаном за победу Рыбакиной на "Уимблдоне"

Добавим, что Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир "Большого шлема". Победа на "Уимблдоне" стала для нее третьим титулом и первым с 2020-го. За победу казахстанка заработала два миллиона фунтов (2,4 миллиона долларов), общий объем призовых за всю ее карьеру превышает семь миллионов долларов.