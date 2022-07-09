Токаев обратился к Рыбакиной после триумфа на "Уимблдоне"

©Reuters
Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 21:26

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил первую ракетку страны Елену Рыбакину с исторической победой на "Уимблдоне", сообщают Vesti.kz.

23-летняя Рыбакина сенсационно обыграла второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса, а Президент отправил ей послание с поздравлением.

"Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!", - написал Токаев.

Ранее были разобраны подробности карьеры Рыбакиной, которые привели спортсменку к триумфу в Лондоне. Также стали известны призовые, которые получит казахстанка.

История и сенсация! Казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"

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Метки:
Токаев Касым-Жомарт Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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Сегодня 21:26
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