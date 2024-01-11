"Супер Елена". Рыбакина восхитила WTA

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Сегодня 11:00
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Официальный Twitter-аккаунт Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовал яркий эпизод из первого матча лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной на турнире в Аделаиде (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Напомним, казахстанка получила получила первый номер посева и стартовала со второго круге. Там Рыбакина встречалась с 61-й ракеткой мира Кристиной Бучей из Испании.

"Супер Елена Рыбакина! Неустанная мощь и безумный угол!", - отреагировала WTA на эпизод, в котором казахстанка выиграла долгий розыгрыш во второй партии при счете 4:4 после подачи соперницы.

Сам матч завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу Рыбакиной, которая вышла в 1/4 финала.  За выход в полуфинал казахстанка сыграет против россиянки Екатерины Александровой (№21).

Елена Рыбакина сотворила историю

Напомним, Рыбакина начала сезон с титула - выиграла турнир категории WTA 500 - Brisbane International в Брисбене. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко (Беларусь) и вернула себе звание третьей ракетки мира.

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