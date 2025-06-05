Стало известно, сколько заработала казахстанка за выход в полуфинал Ролан Гаррос

Стало известно, сколько заработала казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с сербкой Александрой Крунич за выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос), передают Vesti.kz.

Напомним, спортсменки, выступающие в парном разряде, в четвертьфинале обыграли первую сеяную пару турнира - Катержину Синякову (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 6:2.

Таким образом, Данилина и Крунич обеспечили себе на двоих призовые в размере 148 тысяч евро (85,9 миллиона тенге).

В полуфинале им предстоит встретиться с парой Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Эри Ходзуми (Япония). Матч состоится завтра, 6 июня.





Разгромом в двух сетах обернулся матч Рыбакиной против 17-летней соперницы на Ролан Гаррос