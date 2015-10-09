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WTA
Вчера 18:40
 

Казахстанка преподнесла сенсацию и вышла в полуфинал Ролан Гаррос

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Казахстанка преподнесла сенсацию и вышла в полуфинал Ролан Гаррос ©rolandgarros.com

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с сербкой Александрой Крунич вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) в парном разряде, передают Vesti.kz.

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Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с сербкой Александрой Крунич вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) в парном разряде, передают Vesti.kz.

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В 1/4 финала казахстанско-сербский дуэт обыграл первую сеяную пару турнира - Катержину Синякову (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 6:2.

За выход в финал Ролан Гаррос-2025 Данилина и Крунич сыграют с норвежско-японским дуэтом - Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми.

Напомним, Анна Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде: она занимает 17-е место в рейтинге WTA.

Турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" - 2025   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
Вчера 19:20   •   закончен
3:0
Кто победит в основное время?
Синнер

30%

Ничья

7%

Бублик

63%

Проголосовало 136 человек

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