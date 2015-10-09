Казахстанка преподнесла сенсацию и вышла в полуфинал Ролан Гаррос

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с сербкой Александрой Крунич вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) в парном разряде, передают Vesti.kz.

В 1/4 финала казахстанско-сербский дуэт обыграл первую сеяную пару турнира - Катержину Синякову (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 6:2.

За выход в финал Ролан Гаррос-2025 Данилина и Крунич сыграют с норвежско-японским дуэтом - Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми.

ALEKSANDRA KRUNIC ET ANNA DANILINA ÉCARTENT LES TÊTES DE SÉRIE 1 ET ACCÈDENT EN DEMI-FINALE DE ROLAND-GARROS PUTAAAAAAIN pic.twitter.com/95jziuZWXP — Schem (@SayAlleez) June 4, 2025

Напомним, Анна Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде: она занимает 17-е место в рейтинге WTA.