Громкая сенсация определила полуфинальные пары Ролан Гаррос

Первая ракетка России Мирра Андреева потерпела сенсационное поражение четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису (Ролан Гаррос), который проходит на грунтовых кортах Парижа, передают Vesti.kz.

За выход в полуфинал 18-летняя Андреева, занимающая шестое место в мировом рейтинге, встречалась с 361-й ракеткой мира Лоис Буассон из Франции и уступила ей со счетом 6:7, 3:6).

Теннисистки провели на корте два часа и восемь минут. За это время Андреева один раз подала навылет, на ее счету 29 активно выигранных мячей, 43 невынужденные и девять двойных ошибок. У француженки три эйса, 24 виннерса, 27 невынужденных и три двойные ошибки.

Отметим, что в прошлом году Андреева дошла до полуфинала Ролан Гаррос, а 22-летняя Буассон стала первой теннисисткой в истории турнира в Открытой эре, которая получила wild card и дошла до 1/2 финала.

По итогам четртьфинальных матчей определились все полуфиналистки.

Арина Соболенко (Беларусь, 1) - Ига Швентек (Польша, 5).

Лоис Буассон (Франция, WC) — Кори Гауфф (США, 2).



Соревнования женской сетки Ролан Гаррос в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой турнира является Швентек.

Sabalenka. Swiatek. Boisson. Gauff.



One of these four will lift the Coupe Suzanne-Lenglen on Sunday 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/1mzbM7WWb2