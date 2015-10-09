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Вчера 20:20
 

Громкая сенсация определила полуфинальные пары Ролан Гаррос

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Громкая сенсация определила полуфинальные пары Ролан Гаррос ©x.com/rolandgarros

Первая ракетка России Мирра Андреева потерпела сенсационное поражение четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису (Ролан Гаррос), который проходит на грунтовых кортах Парижа, передают Vesti.kz.

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Первая ракетка России Мирра Андреева потерпела сенсационное поражение четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису (Ролан Гаррос), который проходит на грунтовых кортах Парижа, передают Vesti.kz.

Андреева проиграла 361-й ракетке мира

За выход в полуфинал 18-летняя Андреева, занимающая шестое место в мировом рейтинге, встречалась с 361-й ракеткой мира Лоис Буассон из Франции и уступила ей со счетом 6:7, 3:6).

Теннисистки провели на корте два часа и восемь минут. За это время Андреева один раз подала навылет, на ее счету 29 активно выигранных мячей, 43 невынужденные и девять двойных ошибок. У француженки три эйса, 24 виннерса, 27 невынужденных и три двойные ошибки.

Отметим, что в прошлом году Андреева дошла до полуфинала Ролан Гаррос, а 22-летняя Буассон стала первой теннисисткой в истории турнира в Открытой эре, которая получила wild card и дошла до 1/2 финала.

Полуфинальные пары Ролан Гаррос-2025 у женщин

По итогам четртьфинальных матчей определились все полуфиналистки.

Арина Соболенко (Беларусь, 1) - Ига Швентек (Польша, 5).

Лоис Буассон (Франция, WC) — Кори Гауфф (США, 2).
 
Соревнования женской сетки Ролан Гаррос в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой турнира является Швентек.

Турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" - 2025   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
Вчера 19:20   •   закончен
3:0
Кто победит в основное время?
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Ничья

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