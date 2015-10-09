Стало известно место Рыбакиной в обновлённом рейтинге WTA

Стали известны места казахстанских теннисисток в обновлённой версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

• Елена Рыбакина сохранила за собой второе место.

• Юлия Путинцева потеряла две строчки и опустилась на 74-е место.

• Зарина Дияс осталась на 306-й позиции.

• Жибек Куламбаева прибавила 16 пунктов и поднялась на 406-ю строчку.

• Лидером мирового рейтинга осталась белоруска Арина Соболенко, а третье место удержала американка Кори Гауфф.

Парный разряд

• Анна Данилина, лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде, осталась на седьмой позиции.

• В топ-3 по-прежнему находятся бельгийка Элизе Мертенс, чешка Катерина Синякова, а также итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани, которые делят третью строчку.

