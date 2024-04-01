Стало известно место Рыбакиной в мировом рейтинге после Miami Open

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Лучшая казахстанская одиночница Елена Рыбакина сохранила за собой четвертое место после турнира категории WTA 1000 в Майами (США), где в финале уступила американке Даниэль Коллинз.

Топ-3 не изменился: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Кори Гауфф (США).

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина потеряла семь позиций, опустившись на 51-ю строчку.

Топ-3 парного разряда выглядит так: Хсие Су-Вэй (Китайский Тайбэй​), Элизе Мертенс (Бельгия) и Сторм Хантер (Австралия).