Стали известны обе финалистки женского одиночного разряда "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чешская теннисистка Каролина Мухова, сенсационно обыгравшая Арину Соболенко из Беларуси - 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5, встретится в решающем матче с представительницей Польши Игой Швентек.

Швентек в ранге первой ракетки мира одержала победу в 1/2 финала над представительнице Бразилии Беатрис Хадда-Майей.

Мухова впервые вышла в финал турнира "Большого шлема" а Швентек является действующей победительницей "Ролан Гаррос".