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Сенсацией завершился матч за выход в финал "Ролан Гаррос"

Сенсацией завершился матч за выход в финал "Ролан Гаррос"
©twitter.com/rolandgarros

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси не смогла выйти в финал "Ролан Гаррос", проиграв в полуфинале чешке Каролине Муховой, занимающей 43-е место в мировом рейтинге, сообщают Vesti.kz.

Мухова выиграла со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5. Причем в третьем сете Соболенко вела 5:2.

Соперницы провели на корте 3 часа и 17 минут. В ходе матча Мухова сделала 6 эйсов и отыграла без двойных ошибок, тогда как Соболенко выполнила 5 подач навылет и допустила 6 двойных ошибок.

В финале Мухова сыграет с победителем другого полуфинального матча Ига Швентек (Польша) - Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

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Метки:
Ролан Гаррос WTA

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