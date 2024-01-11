Стала известна первая соперница Рыбакиной на Australian Open-2024

Стала известна первая соперница лучшей теннисистки Казахстана и третьей ракетки мира Елены Рыбакиной на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open-2024) - первом в году турнире "Большого шлема", сообщают Vesti.kz.

Рыбакина получила от организаторов Australian Open третий номер посева. По итогам жеребьевки в первом раунде она встретится с 37-й ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии.

Победительница сыграет с сильнейшей в паре Кристина Буча (Испания) - Анна Блинкова (Россия).

Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева (№64) сыграет с победительницей квалификации.

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне. В прошлом году здесь Рыбакина дошла до финала.

Напомним, Рыбакина начала сезон с титула - выиграла турнир категории WTA 500 - Brisbane International в Брисбене. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко (Беларусь).