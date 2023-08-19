Соболенко высказалась о скандале после слов Рыбакиной

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала ситуацию с турниром WTA 1000 - National Bank Open в Монреале (Канада). Ранее лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина раскритиковала организаторов соревнований и WTA, сообщают Vesti.kz.

В частности, четвертая ракетка мира из Казахстана посетовала на сложнейшее расписание в Монреале. Многим игрокам приходилось проводить по два матча за день из-за дождей и сдвигов в расписании. Кроме того, один из своих матчей Елена завершила почти в три часа ночи по местному времени, а организаторы не решились перенести встречу на следующий день.

Впоследствии слова Рыбакиной были поддержаны первой ракеткой мира Игой Швентек, бывшим лидером мирового рейтинга в женском парном разряде Ренне Стаббс, а также американкой Слоан Стивенс.

Теперь, спустя почти неделю, к неутихающей теме присоединилась и Соболенко:

"Я прекрасно понимаю, что погодные условия Монреаля были не очень хорошими. Никто не может это контролировать. Шел дождь. Но они каждый год сталкиваются с одной и той же проблемой – дождем. В моей голове вопрос: почему они не могут просто поставить крышу? Возможно, это сделать не так просто, как нам кажется. Но я просто задаюсь вопросом: почему? Я во второй раз там и во второй раз, по сути, играю два матча за день. Это тяжело, особенно с такими мячами. Мы, девочки, еще стараемся под них подстроиться. Еще мы с ними должны играть по пять-шесть сетов в день? Я просто думаю: ладно, поставьте крышу и составьте график получше", - цитирует слова Соболенко "Чемпионат".

Отметим, что Рыбакина на этой неделе снялась с турнира в Цинциннати (США) по ходу матча третьего круга, а виной всему - травма плеча. Что касается Соболенко, то она уже пробилась в полуфинал соревнований, где сыграет с чешкой Каролиной Муховой.

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