Рыбакина получила поддержку от победительницы US Open после критики WTA

Победительница US Open-2017 и нынешняя 38-я ракетка мира американка Слоан Стивенс отреагировала на претензии игроков к расписанию турнира WTA 1000 в Монреале (Канада), проходившего на прошлой неделе. Так, на решения организаторов жаловались казахстанка Елена Рыбакина и россиянка Людмила Самсонова, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Gotennis.ru.

В Монреале первая ракетка Казахстана дошла до полуфинала, уступив Самсоновой.

"Не знаю, в чем секрет, но очевидно, что Тур должен лучше составлять расписание. Нужно найти решение проблемы поздних матчей: нечестно, что люди играли в разное время. Вообще относительно расписаний надо исправлять многое, потому что постоянно кто-то оказывается в проигрышном положении, как мы в том числе увидели в случае с финалом Монреаля.

Мы не можем это контролировать, но, на самом деле, если бы в начале недели расписание было лучше, это могло бы иметь значение ближе к концу. Игроки должны иметь максимальную возможность показать свой лучший теннис, а это во многом зависит от Тура и расписания.

Ухудшилась ли ситуация в этом сезоне? Я в Совете игроков, так что не буду сильно вдаваться в эту тему, сыпать соль на рану. Но раньше было лучше, и я считаю, что мы должны обеспечивать игрокам лучшие условия.

Теннисистки постоянно мне жалуются. Это моя полноценная работа, которую я делаю бесплатно (улыбается).

Конечно, это сложно, но, думаю, мы все сходимся во мнениях, когда дело доходит до выяснения того, что лучше для игроков. На одной неделе такое может произойти с одним игроком, на другой - с другим. Все проходят через это в разное время, с разными нюансами, разным расписанием, погодными условиями и так далее.

В раздевалке мы много это обсуждаем, просто потому что хотели бы что-то изменить", - сказала Стивенс.

Напомним, ранее определилась первая соперница Рыбакиной на престижном турнире WTA 1000 в американском Цинциннати.

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