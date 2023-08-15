Рыбакина сыграет с чемпионкой "Ролан Гаррос" на старте турнира в Цинциннати

Определилась соперница сильнейшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной по ее первому матчу на престижном турнире WTA 1000 в американском Цинциннати, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соревнования проходят на хардовом покрытии.

Казахстанка, являющаяся четвертой ракеткой мира, стартует на турнире со второго круга, являясь четвертой сеянной. Ее соперницей станет чемпионка "Ролан Гаррос-2017" из Латвии Елена Остапенко, занимающая 20 место в мировом рейтинге.

В матче первого круга Остапенко встречалась с экс-первой ракеткой мира из Чехии Каролиной Плишковой (№25). Латышка проиграла первый сет со счетом 1:6, но сумела переломить ход игры и взять две последующие партии - 6:3, 6:4. Встреча продолжалась час и 49 минут. Остапенко реализовала 7 из 15 брейк-поинтов, допустила восемь двойных ошибок и сделала четыре эйса.

Матч Рыбакина - Остапенко состоится завтра, 16 августа, в 20:00 по времени Астаны.

Счет личных встреч между теннисистками равный - 2:2. Два из четырех матчей прошли в этом году и оба выиграла Рыбакина, являющаяся чемпионкой "Уимблдона-2022". А последняя игра соперниц и вовсе завершилась скандалом, когда Остапенко обматерила казахстанку прямо на корте.

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