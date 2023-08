Ситуация с Рыбакиной возмутила экс-первую ракетку мира

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде австралийка Ренне Стаббс отреагировала на критику казахстанской теннисистки Елену Рыбакину в адрес Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщают Vesti.kz.

Ранее первая ракетка Казахстана раскритиковала WTA за организационные моменты на турнире в Монреале (Канада). В частности, за проведение матчей в позднее время. Ее поддержала лучшая теннисистка мира Ига Швентек.

Со своей стороны Стаббс согласилась с мнением Рыбакиной, которая назвала несправедливым проведение матчей в столь позднее время.

This shouldn’t happen! I know the weather was crap, but this isn’t fair. I think players would prefer two matches in a day then this. https://t.co/8cwlcdHWdm