Соболенко проиграла обидчице Рыбакиной на Итоговом турнире WTA

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Сегодня 08:13
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Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко проиграла американке Джессике Пегуле (№5) на групповой стадии Итогового турнира WTA, проходящего в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

Соболенко уступила в двух сетах - 4:6, 3:6. В ходе встречи белорусская теннисистка сделала 1 эйс и совершила 5 двойных ошибок, американка выполнила 5 подач навылет при 2 двойных ошибках.

Пегула благодаря этой победе пробилась в плей-офф турнира. Соболенко же для выхода из группы Бакалар необходимо в следующем матче (3 ноября) побеждать казахстанку Елену Рыбакину (№4).

Напомним, что в первой игре Соболенко обыграла девятую ракетку мира Марию Саккари из Греции, а Рыбакина стартовала с поражения Пегуле.

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