Сколько миллионов заработала Рыбакина по итогам крупного турнира в США?

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 02:29
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Второй год подряд казахстанка Елена Рыбакина (№4) останавливается в шаге от завоевания трофея крупного турнира WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США). Тем не менее она гарантировала себе солидные призовые за хорошее выступление, сообщают Vesti.kz.

Так, 24-летняя казахстанка за выход в финал турнира заработала 585 тысяч долларов США (261,26 миллиона тенге). Что касается победительницы турнира американки Даниэль Коллинз (№53), то она станет богаче на 1,1 миллиона долларов (491,26 миллиона тенге).

Напомним, что в финале турнира Рыбакина проиграла Коллинз в двух партиях. Американка прервала неудачную серию в очном противостоянии с Еленой.

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