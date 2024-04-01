Сколько миллионов заработала казахстанка после сенсаций в Майами

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 17:14
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Стало известно, сколько заработала вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№52) за участие в турнире WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США) с призовым фондом восемь миллионов долларов, передает Vesti.kz.

В женском одиночном разряде соревнований в Майами Путинцева дошла до 1/4 финала, где уступила экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко из Беларуси - 7:6(4), 1:6, 6:3.

Заработок Путинцевой за выход в четвертьфинал составил 185 тысяч долларов (83 миллиона тенге).

Напомним, в Майами Юлия выиграла четыре встречи кряду, сотворив ряд сенсаций. Она остановила испанку Кристину Бучу, россиянку Людмилу Самсонову, занимавшую на тот момент 15 место в рейтинге WTA, бельгийку Грет Миннен и украинку Ангелину Калинину, которая за минувшую неделю улучшила свой рейтинг на три позиции, переместившись на 33 место.

Отметим, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№4) сыграла в финале турнира в Майами, уступив американке Даниэль Коллинз. Заработок Рыбакиной составил 585 тысяч долларов США (261,26 миллиона тенге).

Метки:
Путинцева Юлия WTA

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