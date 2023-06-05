Скандал с дисквалификацией теннисистки на "Ролан Гаррос" получил продолжение

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 12:32
©Кадр из видео

Японская теннисистка Мию Като, которую дисквалифицировали в матче третьего круга парного разряда "Ролан Гаррос", прокомментировала случившееся, сообщают Vesti.kz.

"Я хотела бы искренне извиниться перед болгерл, моей напарницей Алдилой, всей командой и моими болельщиками за сегодняшний несчастный случай. Это было совершенно непреднамеренно. В результате "Ролан Гаррос" наказывает меня, лишая призовых и очков рейтинга. Я ценю всю вашу постоянную поддержку!", - написала Като в твиттере.

Напомним, по ходу второго сета японка случайно попала мячом в болгерл, из-за чего девочка заплакала. Судья изначально хотела вынести Като предупреждение, однако ее соперницы по встрече - чешка Мари Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо настояли на дисквалификации японки.

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Стоит отметить, что Соррибес-Тормо должна была стать соперницей Елены Рыбакиной по матчу за выход в 1/8 финала "Ролан Гаррос" в одиночном разряде, однако казахстанка снялась из-за болезни.

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Метки:
Ролан Гаррос Дисквалификация WTA

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