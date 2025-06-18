Швентек выделила матч с Рыбакиной и назвала его особенным

Польская теннисистка Ига Швентек рассказала, какой поединок считает лучшим для себя в текущем сезоне, передают Vesti.kz.

По ее словам, особенно запомнился матч против казахстанки Елены Рыбакиной на "Ролан Гаррос" в Париже.

- Если выбирать из последних, то, безусловно, матч с Рыбакиной был отличным. Мы играли на действительно высоком уровне. Елена показывала практически идеальный теннис. Мне многое дало то, что я смогла переломить ход встречи и одержать победу, - рассказала Швентек в интервью Sport.pl.

Также отметила матчи с Боултер и Киз

Швентек также выделила еще несколько поединков, которые остались у нее в памяти. Среди них - матч с британкой Кэти Боултер на United Cup, а также игра против американки Мэдисон Киз в рамках Australian Open.

- Эти встречи тоже были на высоком уровне. Хотя, признаюсь, матч с Киз я после завершения уже не пересматривала, - добавила она.

Трудно выбрать один

Ига призналась, что выбрать один-единственный поединок сложно, ведь многое зависит не только от ее формы, но и от соперницы.

- Я бы еще упомянула матч против Элины Свитолиной в Майами. Но правда в том, что каждый турнир дарит уникальные эмоции, и каждый матч чем-то ценен, - подытожила польская теннисистка.

Швентек - экс-лидер мирового рейтинга в одиночном разряде, пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" в одиночке, финалистка Ролан Гаррос-2021 в паре. Обладательница титула Итогового турнира WTA-2023, победительница 22 одиночных турниров под эгидой WTA. В составе сборной Польши дошла до финала United Cup-2024 и завоевала бронзу Олимпиады-2024 в одиночном разряде.