Швентек откровенно высказалась о Рыбакиной после матча на Ролан Гаррос

Польская теннисистка Ига Швентек (№5) прокомментировала тяжелую победу над Еленой Рыбакиной (№11) в матче на Ролан Гаррос, передают Vesti.kz.

По словам Швентек, она не ожидала легкой игры, учитывая высокий уровень соперницы из Казахстана.

- Я даже не допускала мысли, что матч с Еленой будет легким. Раньше у нас бывали встречи, где счет складывался в мою пользу, но в итоге я все равно проигрывала. Потому что она действительно сильная теннисистка, - отметила Швентек.

Победа в сложной игре, по словам Иги, придала ей дополнительной уверенности.

- Для меня это важное подтверждение того, что я могу справляться с давлением. Независимо от счета, я стараюсь показывать свой лучший теннис в каждом розыгрыше. Приятно преодолевать трудности по ходу матча, - добавила она.

Встречи Швентек и Рыбакиной регулярно становятся одними из главных событий на крупных турнирах. Польская теннисистка ранее признавалась, что Елена - одна из самых неудобных для нее соперниц.

Напомним, что Рыбакина разгромила Швентек в первом сете, однако затем Ига переломила ход игры и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. На этой стадии она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (№14). Матч состоится 3 июня.