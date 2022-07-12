Двукратная чемпионка "Большого шлема" в парном разряде Ярослава Шведова отправила сообщение Елене Рыбакиной, которая выиграла "Уимблдон", передает корреспондент Vesti.kz.
Известная спортсменка поддерживала соотечественницу в Лондоне, а сейчас добавила пару совместных фото.
"Так горжусь тобой, Леночка 😍", - написала Шведова, обратившись к Рыбакиной.
Добавим, что ранее обе спортсменки попали в список самых успешных теннисистов Казахстана, а Рыбакина получила орден и ответила на вопросы СМИ.
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