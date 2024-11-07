Сенсация от Рыбакиной: первая ракетка мира вновь пострадала от казахстанки

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№5) в шестой раз за два года обыграла первую ракетку мира, сообщают Vesti.kz.

Накануне, Рыбакина в заключительном матче группового этапа Итогового турнира WTA сенсационно одолела лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Беларуси - 6:4, 3:6, 6:1.

Ранее Рыбакина победила трижды польскую теннисистку Игу Швентек в 2023 году - сначала на Australian Open, а затем на турнирах категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, Риме, а в 2024 году обыграла польку на WTA-500 в Штутгарте.

Кроме того, представительница Казахстана одолела Соболенко в период ее лидерства в рейтинге в 2023 году (на WTA-1000 в Пекине).