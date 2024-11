Елена Рыбакина совершила сенсацию на Итоговом турнире

Сегодня, 6 ноября, пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина обыграла лидера мирового рейтинга Арина Соболенко из Беларуси, передают Vesti.kz.

Конкурентки сыграли в групповом раунде Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия): встреча закончилась сенсационной победой казахстанки со счетом - 6:4, 3:6, 6:1.

Стартовая партия прошла с переменным успехом, ведь обе спортсменки не могли стабильно сыграть на своей подаче. Рыбакина уступала 1:3, но смогла выиграть заключительную часть партии и победила - 6:4.

Dialed in 👊



Rybakina grabs the opener 6-4 against Sabalenka in some style!#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/H9ssmJvrHP — wta (@WTA) November 6, 2024

Во втором сете соперницы сыграли намного стабильнее, а решающим стал восьмой гейм на подаче Рыбакиной. Казахстанка проиграла в эмоциональной битве и проиграла партию - 3:6.

A match deserving the full 3 sets 🤘@SabalenkaA levels the contest 6-3 to force a decider against Rybakina!#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/lwzpLG1W0N — wta (@WTA) November 6, 2024

Показалось, что Соболенко перехватила инициативу, но решающая партия стала провальной для спортсменки из Беларуси. Рыбакина выиграла шесть геймов из семи и выиграла у лидера мирового рейтинга.

In her Elena-ment 💫



Rybakina delivers a super display to get the better of Sabalenka 6-4 3-6 6-1!#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/UEoGMIZtoK — wta (@WTA) November 6, 2024

Отметим, что Рыбакина стартовала с двух поражений, уступив итальянке Жасмин Паолини (№4) и китаянке Циньвэнь Чжэн (№7) и потеряла шансы на выход в плей-офф, но заключительном матче переиграла лучшую теннисистку планеты.

"К черту". Тренер Рыбакиной - о ее проблемах

Напомним, что до Итогового турнира WTA Рыбакина не выступала на соревнованиях с конца августа. Она снялась со второго круга US Open, отказалась от участия на турнирах в Сеуле, Пекине и Ухане из-за проблем со здоровьем.