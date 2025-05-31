Сенсация на Ролан Гаррос: победительница сыграет с обидчицей казахстанки

Испанская теннисистка Паула Бадоса (№10 мирового рейтинга) неожиданно завершила борьбу на Ролан Гаррос-2025, уступив в матче третьего круга Дарье Касаткиной из Австралии (№17) — 1:6, 5:7, передают Vesti.kz.
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Бадоса не сделала ни одного эйса и допустила две двойные ошибки. Касаткина, напротив, отметилась двумя эйсами, но совершила три двойные ошибки.
В 1/8 финала Касаткина сыграет с шестой ракеткой мира — россиянкой Миррой Андреевой, которая ранее выбила казахстанку Юлию Путинцеву (№31).