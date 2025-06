Матч второй ракетки Казахстана на Ролан Гаррос обернулся разгромом

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№31) не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, сообщают Vesti.kz.

В третьем раунде она уступила российской теннисистке Мирре Андреевой (№6) в двух сетах — 3:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Андреева выполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок, тогда как Путинцева не отметилась подачами навылет и совершила одну двойную ошибку.

В 1/8 финала соперницей Андреевой станет победительница матча Дарья Касаткина (Австралия, №17) — Паула Бадоса (Испания, №10).

charging into the last 16! 🏃‍♀️



Mirra Andreeva moves past Putintseva 6-3, 6-1!#RolandGarros pic.twitter.com/VZrI68sZWy