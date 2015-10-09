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31 мая 15:38
 

Матч второй ракетки Казахстана на Ролан Гаррос обернулся разгромом

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Матч второй ракетки Казахстана на Ролан Гаррос обернулся разгромом ©Depositphotos/Stringer_Image

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№31) не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№31) не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, сообщают Vesti.kz.

В третьем раунде она уступила российской теннисистке Мирре Андреевой (№6) в двух сетах — 3:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Андреева выполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок, тогда как Путинцева не отметилась подачами навылет и совершила одну двойную ошибку.

В 1/8 финала соперницей Андреевой станет победительница матча Дарья Касаткина (Австралия, №17) — Паула Бадоса (Испания, №10).

На Ролан Гаррос продолжают свои выступления другие представители Казахстана: Елена Рыбакина (№11) в четвертом круге сыграет с полькой Игой Швентек (№5) 1 июня, а 31 мая Александр Бублик (№62) встретится с португальцем Энрике Рошей (№200) на стадии 1/16 финала.

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