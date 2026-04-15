Сенсация произошла на турнире в Штутгарте с участием Рыбакиной

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, неожиданно проиграла в матче первого круга турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

Она уступила Зейнеп Сёнмез из Турции со счётом 2:6, 2:6. Соперницы провели на корте 1 час 16 минут.

Сёнмез не отметилась эйсами, но допустила одну двойную ошибку. Паолини, в свою очередь, выполнила две подачи навылет и совершила две двойные ошибки.

Во втором круге, 16 апреля, Сёнмез встретится с канадкой Лейлой Фернандес (№25).

Напомним, что вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина начнёт свой путь на этом турнире со второго раунда и выйдет на корт 16 апреля. Ранее она узнала свою первую соперницу, подробности - по ссылке.

Рыбакина становилась победительницей турнира в Штутгарте в 2024 году. В 2025-м казахстанка не принимала участие.