WTA
Сегодня 09:00
 

Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на турнире в Штутгарте

  Комментарии

©instagram.com/lenarybakina/

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Ермания), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов, сообщают Vesti.kz.

В первом раунде Шнайдер (19-я ракетка мира) встречалась с немкой Тамарой Корпач (№102)одержала победу со счетом 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут.

Следующей соперницей Шнайдер будет вторая ракетка мира - Елена Рыбакина из Казахстана, которая пропускает первый круг. Их матч запланирован на 16 апреля.

Добавим, что Рыбакина уже становилась победительницей в Штутгарте - это было в 2024 году. В 2025-м казахстанка пропустила турнир.

Турнир WTA. Штутгарт (Германия) - 2026   •   Германия, Штутгарт   •   1/8 финала, женщины
16 апреля 13:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Шнайдер
Проголосовало 0 человек

