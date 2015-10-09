Елена Рыбакина приняла решение по "Ролан Гаррос"-2026

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина включена в заявочный список участниц Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), сообщают Vesti.kz.

Организаторы грунтового турнира "Большого шлема" дали Рыбакиной второй номер посева. Первой сеяной будет белоруска Арина Соболенко, третьей - Кори Гауфф из США.

Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева включена в лист под 77-м номером.

"Ролан Гаррос"-2026 пройдёт с 24 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой женского одиночного разряда является Кори Гауфф, обыгравшая в финале прошлого года Арину Соболенко.

Елена Рыбакина в прошлом году дошла до четвёртого круга, где уступила Иге Швёнтек.

