Елена Рыбакина приняла решение по "Ролан Гаррос"-2026

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина включена в заявочный список участниц Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), сообщают Vesti.kz.

Организаторы грунтового турнира "Большого шлема" дали Рыбакиной второй номер посева. Первой сеяной будет белоруска Арина Соболенко, третьей - Кори Гауфф из США.

Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева включена в лист под 77-м номером.

"Ролан Гаррос"-2026 пройдёт с 24 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой женского одиночного разряда является Кори Гауфф, обыгравшая в финале прошлого года Арину Соболенко.

Елена Рыбакина в прошлом году дошла до четвёртого круга, где уступила Иге Швёнтек.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир WTA. Штутгарт (Германия) - 2026   •   Германия, Штутгарт   •   1/8 финала, женщины
16 апреля 13:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Шнайдер
Проголосовало 13 человек

