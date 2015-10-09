Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Сборные
Сегодня 18:15
 

"Таких я видел только двоих": Самородов сравнил Адиева и Черчесова

  Комментарии

Поделиться
"Таких я видел только двоих": Самородов сравнил Адиева и Черчесова

Нападающий "Ахмата" Максим Самородов в эфире "Матч ТВ" сравнил ранее работавшего с командой Магомеда Адиева с ее нынешним главным тренером Станиславом Черчесовым, передают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий "Ахмата" Максим Самородов в эфире "Матч ТВ" сравнил ранее работавшего с командой Магомеда Адиева с ее нынешним главным тренером Станиславом Черчесовым, передают Vesti.kz.

Адиев был главным тренером грозненского клуба в 2024 году, а Черчесов работает с командой с 2025‑го. Также оба возглавляли сборную Казахстана: Адиев в период 2022-2024 годов, а Черчесов с 2024 по 2025 год.

"Черчесов — сдержанный человек. Таких я только двоих видел. Это Мусаевич (Магомед Адиев) и Саламович (Станислав Черчесов). Они никогда не показывают своих эмоций на поле. В раздевалке могут. На игре "Ахмат" — "Краснодар" было тяжело сдерживаться. Черчесов придает уверенности. Он может остановить, повысить голос, выгнать с тренировки, если не соблюдаешь то, что нужно. Но дисциплина бьёт класс.

В чем‑то Мусаевич и Саламович похожи. В тактике, несмотря на то что схемы разные. В жизни. От них я многому научился, они мне многое дали и дадут, — сказал Самородов.

Самородов выступает за "Ахмат" с лета 2024 года, когда перешёл из родного "Актобе".

Добавим, что с января 2026 года цвета "Ахмата" защищает другой казахстанский нападающий - Галымжан Кенжебек.

Самородов заинтриговал словами о будущем в "Ахмате"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 24 16 5 3 49-17 53
2 Зенит 24 15 7 2 44-17 52
3 Локомотив М 24 12 9 3 50-33 45
4 Балтика 24 11 11 2 34-13 44
5 Спартак М 24 12 6 6 38-32 42
6 ЦСКА М 24 13 3 8 36-26 42
7 Рубин 24 9 7 8 23-25 34
8 Динамо М 24 9 7 8 43-35 34
9 Ахмат 24 8 7 9 29-31 31
10 Ростов 24 6 8 10 19-26 26
11 Динамо Мх 24 5 8 11 15-30 23
12 Крылья Советов 24 5 7 12 25-44 22
13 Акрон Тл 24 5 7 12 30-43 22
14 Пари НН 24 6 3 15 20-39 21
15 Оренбург 24 4 8 12 24-36 20
16 Сочи 24 3 3 18 21-53 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 апреля 23:45   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Кальяри
Кальяри
(Кальяри)
Кто победит в основное время?
Интер
Ничья
Кальяри
Проголосовало 9 человек

Реклама

Живи спортом!