Сенсацией обернулся матч Путинцевой за четвертьфинал турнира в Ноттингеме

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№27 в рейтинге WTA) не смогла пробиться в 1/4 финала травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания), уступив представительнице Словении Ребекке Шрамковой (№38 WTA) - 1:6, 6:4, 4:6, сообщают Vesti.kz.

Несмотря на заметное преимущество в рейтинге, матч для казахстанки сложился непросто с самого начала. Первый сет прошел под диктовку Шрамковой - Путинцева допустила несколько невынужденных ошибок и не смогла навязать борьбу. Во втором сете Юлия прибавила, добавила в агрессии и за счет единственного брейка смогла сравнять счет по партиям. Однако в решающем сете словенка вновь захватила инициативу и сумела дожать более опытную соперницу в концовке.

По ходу встречи Путинцева подала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Шрамкова, в свою очередь, отметилась тремя подачами навылет, двумя двойными ошибками и реализовала семь брейк-пойнтов из четырнадцати.

Таким образом, казахстанка завершает свое выступление в турнире. Представительница Словакии, в свою очередь, выходит в четвертьфинал, где встретится с победительницей пары Франческа Джонс (Великобритания) - Линда Носкова (Чехия).