Казахстанка завоевала историческую медаль на ЧМ по дзюдо: реакция спортсменки

Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова высказалась об исторической медали, которую она завоевала на чемпионате мира по дзюдо, проходящего в Будапеште (Венгрия), передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Абужакынова стала первой в истории Казахстана дзюдоисткой, которой удалось выйти в финал чемпионата мира и завоевать "серебро". До этого на ее счету было две бронзовые награды - в 2022 и 2024 годах.

- Вы добились исторического успеха на чемпионате мира. Много эмоций?

- Прежде всего я благодарю всех болельщиков за поддержку. Да, историческое достижение покорилось, добилась исторической медали (улыбается). Эмоций много, конечно. И все они разные. До финала дошла, но уступила из-за мелких ошибок.

- Расскажите о самой сложной сопернице? Кто доставил проблемы?

- Думаю, это итальянка, с которой я боролась в финале. Честно говоря, я заранее знала, какой прием она будет использовать. И я строила свою подготовку конкретно под ее действия. Но в самый важный момент схватки я неожиданно попала под этот прием, соперница набрала балл. Это и стало переломным моментом, определяющим для меня. Время схватки почти закончилось. Поэтому, сильно рискуя, я пошла на штурм. Я боролась до конца и делала все, что могла.

- Как оцениваете выступление сборной?

- Все у нас молодцы, выступают с отдачей. Желаю удачи товарищам по команде, выступающим на чемпионате мира. Все борются хорошо. Также много молодых спортсменов. И я все еще не теряю надежды на то, что у нас будет еще медаль.

- Чем запомнился этот чемпионат мира?

- Мировой старт прошел для меня очень интересно и насыщенно. Все, что я помню сейчас – это особые впечатления и волнение. Каждый этап, каждый момент остался в сердце. Думаю, я подарила народу Казахстана огромное чувство радости и гордости.

- Планируете взять отпуск после ЧМ?

- Да, безусловно. Мне дали отдохнуть до первого июля. Потом стартуют учебно-тренировочные сборы. К тому времени планирую полноценно отдохнуть и набраться сил. На этом этапе я хочу сосредоточиться на восстановлении своего тела и укреплении своего здоровья, не занимаясь спортом. Это важный шаг к предотвращению травм и началу дальнейшей подготовки в новом темпе.

- Какова ваша ближайшая цель?

- К концу этого года нас ждет несколько важных международных соревнований. В том числе планируем выступать на турнирах серии Grand Slam. Конечно, конкретное решение по составу принимает тренерский штаб. Но я стараюсь быть максимально подготовленной. Я должна регулярно продолжать тренироваться и повышать свой физический и технический уровень на новую ступень. В центре подготовки - исправление ошибок, допущенных по ложу турнира, проработка их. Думаю, что золотая медаль уже не так далеко.

Напомним, в решающем поединке Абужакынова уступила итальянке Ассунтой Скутто.

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