В UFC объявили новую битву Казахстан - Узбекистан

Бывший чемпион в полутяжелой и тяжелой весовых категориях UFC и тренер команды на шоу The Ultimate Fighter (TUF) 33 Даниель Кормье представил первого соперника непобежденного казахстанского бойца Алиби Идриса (10-0), передают Vesti.kz.

25 июня в рамках пятой серии реалити-шоу TUF в октагон выйдут Идрис и узбекистанец Фуркатбек Екубов (15-4). Бой пройдет в наилегчайшем весе.

Он представляет команду Чейла Соннена. Стоит отметить, что Екубов чемпион по кикбоксингу. Узбекский файтер успел побиться сразу в пяти разных государствах - Китае, Узбекистане, ОАЭ, Беларуси и США. Он был чемпионом лиги Belarusian Fight Championship (BFC).

Напомним, Идрис стал участником престижного проекта The Ultimate Fighter, по итогам которого финалисты в двух весовых категориях получат шанс провести бой на турнире UFC. Победитель финального поединка подпишет эксклюзивный контракт с лигой.

Казах с 10-0 получил шанс на контракт с UFC и вошел в историю