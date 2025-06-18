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В UFC объявили новую битву Казахстан - Узбекистан

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В UFC объявили новую битву Казахстан - Узбекистан ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Бывший чемпион в полутяжелой и тяжелой весовых категориях UFC и тренер команды на шоу The Ultimate Fighter (TUF) 33 Даниель Кормье представил первого соперника непобежденного казахстанского бойца Алиби Идриса (10-0), передают Vesti.kz.

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Бывший чемпион в полутяжелой и тяжелой весовых категориях UFC и тренер команды на шоу The Ultimate Fighter (TUF) 33 Даниель Кормье представил первого соперника непобежденного казахстанского бойца Алиби Идриса (10-0), передают Vesti.kz.

25 июня в рамках пятой серии реалити-шоу TUF в октагон выйдут Идрис и узбекистанец Фуркатбек Екубов (15-4). Бой пройдет в наилегчайшем весе.

Он представляет команду Чейла Соннена. Стоит отметить, что Екубов чемпион по кикбоксингу. Узбекский файтер успел побиться сразу в пяти разных государствах - Китае, Узбекистане, ОАЭ, Беларуси и США. Он был чемпионом лиги Belarusian Fight Championship (BFC).

Напомним, Идрис стал участником престижного проекта The Ultimate Fighter, по итогам которого финалисты в двух весовых категориях получат шанс провести бой на турнире UFC. Победитель финального поединка подпишет эксклюзивный контракт с лигой.


Казах с 10-0 получил шанс на контракт с UFC и вошел в историю

Чемпионат мира по дзюдо 2025   •   Венгрия, Будапешт   •   1/16 финала, мужчины
19 июня 15:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Кажыбаев
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Ким
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