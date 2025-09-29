Самая большая победа в карьере: что говорят о сенсации Рыбакиной в Китае

Популярный X-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал сенсационное поражение казахстанки Елены Рыбакиной (№10) на турнире категории WTA 1000 в Пекине (Китай), передают Vesti.kz.

На стадии 1/16 финала она уступила немке Еве Лис (№66).

"Лис обыграла Елену Рыбакину со счётом 6:3, 1:6, 6:4 в Пекине.

Для Евы это самая большая победа в её карьере.

До сегодняшнего дня она ни разу не обыгрывала теннисистку из топ-20…

А теперь у неё первая победа над соперницей из топ-10.

То, как она принимала подачу сегодня, было просто невероятно.

Первая победа над топ-10.

Первый выход в 1/8 финала WTA 1000.

Какой момент!", - пишет источник.