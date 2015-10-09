Рыбакина сенсационно завершила престижный турнир в Китае

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№10) неожиданно завершила выступления на турнире категории WTA 1000 в Пекине (Китай). На стадии 1/16 финала она не справилась с немкой Евой Лис (№66), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч между 26-летней Рыбакиной и 23-летней Лис продолжался два часа и 16 минут. Он завершился победой Евы со счётом 6:3, 1:6, 6:4 в пользу Евы.

Теперь счёт личных встреч между ними стал равным - 1:1.

За выход в четвертьфинал соревнований Лис сыграет либо с американкой(№39), либо с чешкой(№34).

Отметим, что общий призовой фонд турнира в Пекине составляет 8,96 миллиона долларов США (4,87 миллиарда тенге). За то, что Рыбакина добралась до третьего раунда, она получит чек на 60,4 тысячи долларов (32,8 миллиона тенге). Это сумма без вычета налогов, фактическая будет меньше.

Несмотря на неудовлетворительный результат, Рыбакина точно не покинет топ-10 по итогам Пекина.