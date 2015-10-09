Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
66-я ракетка мира сделала признание после сенсационной победы над Рыбакиной

Немецкая теннисистка Ева Лис (№66) высказалась о победе над казахстанкой Еленой Рыбакиной (№10) на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай). Для неё этот успех стал историческим, сообщают Vesti.kz.

23-летняя Лис нанесла поражение 26-летней Рыбакиной в трёх сетах - 6:3, 1:6, 6:4.

"Весь год я старалась одержать победу над топ-10. Это мой первый успех. Очень рада, что наконец-то добилась этого. В прошлый раз, когда я встречалась с игроком из топ-10, я не выиграла, упустив несколько матчболов. Я очень надеялась, что сегодня мне это удастся", - цитирует слова теннисистки "Чемпионат".

Теперь Лис сыграет в 1/8 финала соревнований Лис поспорит с американкой Маккартни Кесслер (№39).

Первая ракетка Казахстана успешно стартовала на супер-турнире за 4,8 миллиарда тенге

