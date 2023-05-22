Рыбакину защитили от нападок критиков после триумфа на турнире в Риме

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 09:52
©instagram.com/lenarybakina

Twitter-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал успех Елены Рыбакиной на грунтовом турнире WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), а также защитил ее от нападок критиков, отмечающих, что на пути к титулу она трижды выиграла на отказе соперниц, сообщают Vesti.kz.

В финале Рыбакина встречалась с 47-й ракеткой мира - украинкой Ангелиной Калининой, снявшейся с игры из-за травмы левого бедра при счете 6:4, 1:0 в пользу Елены.

"Тем, кто критикует Рыбакину, которая трижды победила в Риме после отказа соперниц.

Повезло? Да.

Но давайте поговорим о ее невезении:

- ее лишили места в топ-10 из-за Covid в 2020 году;

- ее не включили в топ-10 из-за отсутствия очков на "Уимблдоне".

У каждого игрока бывают удача и неудача. Елена запоздала", - пишет ресурс.

Интересно, что ранее болельщики раскритиковали организацию церемонии награждения Рыбакиной. Благодаря победе в Риме казахстанская теннисистка поднялась на рекордное место в мировом рейтинге.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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