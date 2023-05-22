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Новое историческое достижение: Рыбакина официально поднялась в мировом рейтинге

Новое историческое достижение: Рыбакина официально поднялась в мировом рейтинге
©wtatennis.com

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.

Так, лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина поднялась на рекордное, четвертое место в мировой классификации, тогда как ранее ее лучшим местом было шестое. Рыбакина взлетела в рейтинге благодаря победе на турнире в Риме.

Другая казахстанка Юлия Путинцева потеряла десять позиций, опустившись на 61-ю строчку.

В топ-3 без изменений: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Джессика Пегула.

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина поднялась с 26-го на 24-е место.

Лидерство за собой сохранила чешка Катерина Синякова. При этом с третьей на вторую строчку поднялась американка Джессика Пегула, а топ-3 замкнула ее соотечественница Коко Гауфф, находившаяся ранее на четвертой позиции.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Данилина Анна Путинцева Юлия

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