Рыбакину не спасти? Казахстану грозит печальное событие, которого не было больше двух лет

Уже по итогам текущей недели казахстанка Елена Рыбакина (№10) рискует покинуть первую десятку мирового рейтинга WTA. Она не участвуют на турнирах на этой неделе, но конкурентки продолжают зарабатывать очки. Корреспондент Vesti.kz подготовил расклады по рейтингу до конца недели.

Первая неделя грунтового сезона не включает в себя турниры категории WTA 1000, зато в Чарльстоне (Южная Каролина, США) проводятся соревнования серии WTA 500. Там участвую три теннисистки топ-10: американки Джессика Пегула (№4) и Мэдисон Киз (№5), а также китаянка Циньвэнь Чжен (№8).

С сегодняшнего дня казахстанка Рыбакина замыкает топ-10 мировой табели о рангах. Но уже через неделю она может лишиться и этой строчки. Дело в том, что в Чарльстоне играет еще одна местная спортсменка Эмма Наварро (№11), посеяная под четвертым номером.

Ввиду высокого номера посева, Наварро сразу начинает соревнования со второго раунда. По очкам она может опередить Рыбакину, если дойдет до полуфинала. По посеву итак ясно, что до этой стадии у Эммы будут соперники только из числа тех, кто находится ниже ее в рейтинге.

В случае выхода в полуфинал Чарльстона, Наварро наберет 3884 очка, а у Рыбакиной сейчас 3808 поинтов. При таких раскладах Наварро вернется в топ-10, а Елена станет 11-й.



С января 2023-го, после выхода в финал Australian Open Рыбакиной, у Казахстана беспрерывно был игрок в топ-10 мирового рейтинга WTA. На пике она поднималась на третью строчку. И теперь, впервые за два с лишним года, Елена столкнулась с реальной угрозой покинуть десятку лучших.

Отметим, что в Чарльстоне под десятым номером посеяна другая казахстанка Юлия Путинцева (№23). Если прикинуть максимальный результат для нее, то она может рассчитывать на взлет на 17-ю строчку в рейтинге. Но для этого ей надо выигрывать турнир, где есть сразу девять теннисисток выше ее в мировой классификации.

Во втором круге Наварро сыграет либо с Оливией Гадеки (№100), либо с Хэйли Баптист (№90). Путинцева же поспорит во втором раунде либо с Шуай Чжан (№176), либо с Лючией Броцетти (№60).

Фото: IG/creditonecharlestonopen©️