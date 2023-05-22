Рыбакину назвали новой королевой Рима

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 12:13
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Организаторы грунтового турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия) отметили успех Елены Рыбакиной. Казахстанская теннисистка в финале встречалась с украинкой Ангелиной Калининой, снявшейся с игры из-за травмы при счете 6:4, 1:0 в пользу Елены, сообщают Vesti.kz.

"Новая королева Рима.

Елена Рыбакина - чемпионка 2023 года в женском одиночном разряде!", - пишет пресс-служба турнира в Twitter.

Напомним, что этот успех позволил Рыбакиной подняться на рекордное место в мировом рейтинге.

Между тем болельщики раскритиковали организацию церемонии награждения казахстанской теннисистки. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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