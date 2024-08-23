Рыбакиной сообщили плохие новости после разрыва с тренером

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков в беседе с корреспондентом "РБ Спорт" выделил фаворитов предстоящего Открытого Чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде, передают Vesti.kz.

Среди них не оказалось четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной.

"В женском разряде среди претенденток на титул все те же имена – Швентек, Соболенко, возможно, Гауфф. Но американка сейчас выглядит слабее, чем в прошлом сезоне. Она выиграла этот турнир в прошлом году, но и в первом круге тогда уносила ноги от Зигемунд. Сейчас у Гауфф есть неприятные поражения на крупных турнирах. Меня удивили ее слабые результаты на американских турнирах перед US Open. Также пока что слабо выглядит Елена Рыбакина", – сказал Чесноков.