Рыбакиной "отдали" победу на турнире "Большого шлема"

Бывшая первая ракетка мира и победитель US Open-2003 Энди Роддик выразил уверенность, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5 WTA) сумеет выиграть турнир "Большого шлема" в сезоне-2026, передают Vesti.kz.

По мнению экс-лидера мирового рейтинга, уровень и потенциал пятой ракетки мира позволяют ей входить в число главных фаворитов крупнейших турниров.

"Она чувствует себя как игрок, выбранный под первым номером на драфте. Получается, что из этого драфта Рыбакина выбрана первой, а кто остальные? Вы смотрите на (Арину) Соболенко, (Игу) Швёнтек и (Кори) Гауфф, и Рыбакина — именно тот человек, на мой взгляд. Она завершила год сильно. Кажется, устоялась. Думаю, она может выиграть мэйджор в следующем году, без сомнений. Она в верхнем эшелоне по способностям, довольно легко, на мой взгляд. Я не могу не восхищаться её игрой, так что посмотрим, что принесёт 2026 год", — сказал Роддик в подкасте Served with Andy Roddick.

Сезон-2025 стал для Елены Рыбакиной одним из наиболее успешных в карьере. Казахстанская спортсменка выиграла два титула серии WTA-500, одержав победы на турнирах в Страсбурге и Нинбо. Кульминацией года стал её триумф на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде — первом подобном трофее в профессиональной биографии теннисистки.

