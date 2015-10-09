Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
"Самое худшее - начать диалог с собой, тогда точно проиграю". Рыбакина ответила на вопросы фанатов

"Самое худшее - начать диалог с собой, тогда точно проиграю". Рыбакина ответила на вопросы фанатов Елена Рыбакина.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) в видео, опубликованном на китайской платформе Weibo, ответила на вопросы фанатов, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

— Вам дали прозвище "Ледяная королева". Вам оно нравится?

"Королева" само по себе — отличное слово. Это классное прозвище, и я понимаю, почему именно "ледяная": на корте я действительно очень спокойная. Надеюсь, болельщики видят меня и с другой стороны — более весёлой, за пределами матчей", — сказала Рыбакина. 

— Что может заставить вас переживать?

"На корте я выгляжу спокойной, но в ключевые моменты нервничаю, как и все. Просто стараюсь этого не показывать. Внутри эмоций всегда очень много".

— Если в матче что-то идёт не так, что помогает прийти в себя и принимать правильные решения?

"Перед выходом на корт я почти всегда волнуюсь, но через пару геймов это проходит. Самое худшее — начать внутренний диалог с собой прямо во время матча: тогда я точно проиграю. Поэтому я не задаю себе вопросов. Просто дышу. И это действительно помогает, — сказала Рыбакина в видео, опубликованном в соцсети", — заключила теннисистка.

Отметим, что прошедший сезон стал для Елены Рыбакиной одним из самых ярких и результативных в её карьере. Казахстанская теннисистка завоевала два титула категории WTA-500, став победительницей турниров в Страсбурге и Нинбо, а главным достижением года стал её исторический успех на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде — первом подобном трофее в профессиональной карьере спортсменки.

