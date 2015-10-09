Российский теннисист сменил гражданство и выбрал страну на 2026 год

19-летний теннисист Даниил Сарксян принял решение сменить спортивное гражданство и в дальнейшем будет выступать под флагом Армении, передают Vesti.kz.

Соответствующие изменения уже отражены в его профиле на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), где в качестве страны представительства указана Армения.

Сарксян родился в Перми, а в 16 лет переехал в Испанию, где начал тренироваться в академии Рафаэля Надаля. По итогам 2025 года он занимает 1094-е место в рейтинге ATP в одиночном разряде.

Отметим, что в декабре сразу несколько российских теннисисток также сменили спортивное гражданство. В их числе Полина Кудерметова, Камилла Рахимова и Анастасия Потапова.

